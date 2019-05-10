Григорий Иванов: "Не назначайте Еськова на матчи "Урала!"

Президент "Урала" Григорий Иванов возмущен работой арбитров на матче 28-го тура чемпионата России с "Оренбургом" (2:2). Ранее в интервью "СЭ" недовольство работой судей в РПЛ высказывал главный тренер "Оренбурга" Владимир Федотов.

– Ну что это такое?! Что опять началось? Мы ведем 1:0, нам забивают гол. Да в том эпизоде было 2 офсайда! 2 понимаете? И мяч все равно засчитали... Второй гол "Оренбурга" забит со штрафного, которого и близко не было!

Два непонятных гола. При этом признаю, что в концовке мы сравняли со штрафного, который не следовало назначать... Не спорю. Но если отбросить три результативные ошибки бригады Еськова, тогда, получается, мы выиграли – 1:0! Я и раньше просил не назначать Еськова на наши игры.

А его ставят... Я не могу утверждать, что он судил предвзято. Но возможно ему тяжело психологически судить "Урал". Он боится ошибиться с учетом предыдущих игр... И в итоге ошибается! Так что я прошу больше его на наши игры не ставить. (Виталий Айрапетов)

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