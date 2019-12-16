Григорий Иванов: «Конечно, я против отстранения Гинера»

Президент «Урала» Григорий Иванов в интервью «СЭ» рассказал, как он относится к отстранению президента ЦСКА Евгения Гинера от футбольной деятельности на три месяца.

— Я не могу комментировать решение комитета по этике, — сказал Иванов. — Там работают опытные люди. Много лет хорошо знаю главу комитета Семена Николаевича Андреева. Ценю его и уважаю. Я, конечно, против того, чтобы Евгения Ленноровича отстраняли от футбольной деятельности. Нельзя его отстранять! Он просто высказал свое мнение. Возможно, где-то эмоционально. Ну а как нам тогда выражать мысли, как мы можем изменить ситуацию? Клубы выражали вотум недоверия Егорову, РФС дал ему время... Но каких-то изменений я что-то не вижу. (Виталий Айрапетов).

Полностью интервью Григория Иванова — здесь.