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Григорий Иванов: «Конечно, я против отстранения Гинера»

12:45
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Президент «Урала» Григорий Иванов в интервью «СЭ» рассказал, как он относится к отстранению президента ЦСКА Евгения Гинера от футбольной деятельности на три месяца.

— Я не могу комментировать решение комитета по этике, — сказал Иванов. —  Там работают опытные люди. Много лет хорошо знаю главу комитета Семена Николаевича Андреева. Ценю его и уважаю. Я, конечно, против того, чтобы Евгения Ленноровича отстраняли от футбольной деятельности. Нельзя его отстранять! Он просто высказал свое мнение. Возможно, где-то эмоционально. Ну а как нам тогда выражать мысли, как мы можем изменить ситуацию? Клубы выражали вотум недоверия Егорову, РФС дал ему время... Но каких-то изменений я что-то не вижу. (Виталий Айрапетов).

Полностью интервью Григория Иванова — здесь.

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/rfpl/reviews/chempionat-rossii-rpl-premer-liga-ural-cska-sudeystvo-ivanov-o-nakazanii-ginera-pogrebnyake-i-arbitrah-1622572/

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