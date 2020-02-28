Григалава рассказал, помогут ли «Милану» Миранчук и Шевченко

Защитник «Арсенала» Гиа Григалава заявил, что полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук мог бы усилить «Милан». Также, Григалава ответил на вопрос, может ли Андрей Шевченко возглавить «россонери» и помочь команде.

— Из «Локомотива» в ваш любимый «Милан» не отпустили Алексея Миранчука. Он в нем заиграл бы? — вопрос Григалаве.

— Вообще спокойно, — ответил Григалава. — Не знаю точно, почему у него не сложилось с переходом. Как мне кажется, для него это был бы идеальный вариант. В этой команде Миранчук имел бы игровую практику, возможность развиваться и прибавлять в чемпионате Италии, в популярном клубе.

— Этой зимой обсуждают, что Паоло Мальдини видит тренером «Милана» в следующем сезоне знаковую для клуба фигуру — Андрея Шевченко. Он мог бы поднять клуб на новый уровень?

— Не знаю, мог бы или нет. Он — не Брюс Всемогущий, если нет футболистов. Даже Пеп Гвардьола говорил, что без подходящих игроков у его команд не было бы таких результатов. Любому тренеру нужны исполнители. Тогда и Шевченко добьется результата, и кто-то другой. Все же пример «Аталанты» — единичный.

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