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Сегодня, 21:25

Тикнизян — о шутках Дзюбы: «Плоско, но смешно»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Игроков «Локомотива» попросили назвать самого смешного одноклубника.

Защитник железнодорожников Наир Тикнизян и полузащитник Антон Миранчук выделили Артема Дзюбу.

«Ответ, наверное, очевиден. Это Артем Дзюба. У него язык, как говорится, без костей. Если с ним в одном помещении находиться около 10 минут, очень сильно сводит скулы, потому что он шутит. Плоско, но смешно», — сказал Тикнизян в видео, которое опубликовала пресс-служба «Локомотива».

В нынешнем сезоне 35-летний форвард провел 9 матчей за «Локомотив» во всех турнирах, забил два гола и сделал две результативные передачи. Его контракт с клубом рассчитан до конца сезона.

Источник: ФК «Локомотив»
Артем Дзюба
Наяир Тикнизян
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-3 21
2
 Кр. Советов 9 5 3 1 21-12 18
3
 Зенит 9 5 2 2 19-8 17
4
 Спартак 9 5 1 3 14-12 16
5
 Динамо 9 4 3 2 16-14 15
6
 Локомотив 9 4 3 2 15-14 15
7
 Пари НН 9 4 2 3 9-8 14
8
 Урал 9 4 2 3 8-10 14
9
 ЦСКА 9 3 4 2 19-15 13
10
 Ахмат 9 3 2 4 11-10 11
11
 Ростов 9 2 3 4 13-19 9
12
 Рубин 9 2 3 4 10-18 9
13
 Оренбург 9 2 2 5 10-16 8
14
 Балтика 9 2 1 6 9-15 7
15
 Сочи 9 2 0 7 9-14 6
16
 Факел 9 1 2 6 5-14 5
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30 тур
29.09 19:00
Ростов – Урал
 - : -
30.09 12:00
Оренбург – Зенит
 - : -
30.09 14:45
Локомотив – Пари НН
 - : -
30.09 16:30
Рубин – Краснодар
 - : -
30.09 19:00
ЦСКА – Балтика
 - : -
1.10 14:00
Факел – Сочи
 - : -
1.10 16:30
Кр. Советов – Спартак
 - : -
1.10 19:00
Ахмат – Динамо
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Матео Кассьерра

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Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

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Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

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П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

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Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

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Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

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И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

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Александр Солдатенков

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