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Гранат пропустит первый сбор «Рубина». Тарасов полетел с командой

09:45
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«Рубин» вылетел на первый сбор в Турцию. Вместе с командой на сборы отправились защитник Владислав Масальский, полузащитник Дмитрий Тарасов и нападающий Кирилл Косарев, сообщает Twitter казанцев.

А вот защитник Владимир Гранат продолжает восстановление. Он присоединится к команде на втором сборе.

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