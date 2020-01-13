Гранат пропустит первый сбор «Рубина». Тарасов полетел с командой
09:45
«Рубин» вылетел на первый сбор в Турцию. Вместе с командой на сборы отправились защитник Владислав Масальский, полузащитник Дмитрий Тарасов и нападающий Кирилл Косарев, сообщает Twitter казанцев.
А вот защитник Владимир Гранат продолжает восстановление. Он присоединится к команде на втором сборе.
?? Сегодня наша команда отправилась на первый сбор в Турцию.— «Рубин» Казань (@fcrk) January 13, 2020
? Вместе с «Рубином» на сборы отправились Владислав Масальский, Кирилл Косарев и Дмитрий Тарасов.
?Владимир Гранат продолжает восстановление и присоединится к команде на втором сборе.#FCRK | #РубиновыеСборы pic.twitter.com/gQFEafXjvT
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