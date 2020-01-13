Гранат пропустит первый сбор «Рубина». Тарасов полетел с командой

«Рубин» вылетел на первый сбор в Турцию. Вместе с командой на сборы отправились защитник Владислав Масальский, полузащитник Дмитрий Тарасов и нападающий Кирилл Косарев, сообщает Twitter казанцев.

А вот защитник Владимир Гранат продолжает восстановление. Он присоединится к команде на втором сборе.