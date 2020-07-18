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«Говорим о маленьком ребенке, которого пытаемся научить ходить». Глава судейского комитета РФС будет развивать систему ВАР

21:50
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Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц в программе «Инсайдеры» на телеканале «Матч Премьер» оценил эксперимент с работой системой ВАР на матчах Тинькофф РПЛ.

— Вот что Коллина недавно сказал мне: «В ноябре 2014 года мы в первый раз стали говорить о ВАР. И мы создали с нуля, что 36 стран ввели эту систему».

Мы фактически говорим о маленьком ребенке, которого пытаемся научить ходить, — сказал Хачатурянц. — В России на всех матчах ВАР стал работать только со второго круга. У нас просто недостаточно времени, чтобы адаптироваться, не допустить ошибок.

Этот механизм нужен. Будущее за ВАР. У меня нет сомнений. Сейчас мы планируем ввести возможность рассмотрения предъявления второй желтой карточкой.

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