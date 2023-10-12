Горшков — о турнирном положении «Зенита»: «Это совокупность проблем тренерского штаба и футболистов»

Бывший капитан «Зенита» Александр Горшков высказался о текущем турнирном положении сине-бело-голубых в РПЛ.

«Зенит» не делает акцент на легионерах, они смотрят на хороших игроков и на тех, кто здоров. Их не из-за этого лихорадит. В основном составе играют самые сильные, кто лучше на тренировках работает. Почему нет результата тогда? В каких-то матчах была неполная мотивация. Непросто настраивать себя после пяти подряд чемпионств. Виноват ли Семак, что нет мотивации? Это совокупность проблем тренерского штаба и футболистов. Для «Зенита» еще борьба за чемпионство не потеряна. Впереди много матчей, где можно исправить ситуацию», — цитирует Горшкова Legalbet.

«Зенит» с 20 очками занимает 3-е место в чемпионате России. В 12-м туре петербуржцы дома сыграют против «Крыльев Советов». Матч пройдет 22 октября и начнется в 16.30 по московскому времени.