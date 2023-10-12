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Сегодня, 15:49

Деменко объяснил лидерство «Краснодара» в текущем сезоне РПЛ

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Краснодара» Максим Деменко рассказал, какие преимущества команды стали очевидны в сезоне-2023/24.

«Команда стала играть на результат. Все-таки Ивич достучался до руководства, что красивый футбол нужен, но результат превыше всего. По игре мы увидели, как «Краснодар» действует в обороне и как контролирует мяч. Команда прибавляет в плане не только результата, но и стабильности. Это тоже очень важно. Понятно, что где-то «Краснодар» подготовился лучше соперника, и три следующих тура, наверное, покажут, на что команда может претендовать в дальнейшем», — цитирует Деменко Vprognoze.ru.

По итогам 11 туров чемпионата России «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу с 27 очками. 21 октября «быки» на выезде сыграют против «Балтики». Матч начнется в 19.00 по московскому времени.

Источник: https://vprognoze.by/sportnews/football/11213225-demenko-obyasnil-liderstvo-krasnodara-v-nyneshnem-sezone-rpl.html
Максим Деменко
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
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«Локомотив»: расписание матчей команды в октябре
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 11 8 3 0 19-5 27
2
 Кр. Советов 11 6 3 2 25-14 21
3
 Зенит 11 6 2 3 22-11 20
4
 Локомотив 11 5 4 2 18-16 19
5
 Пари НН 11 5 2 4 11-9 17
6
 Спартак 11 5 2 4 16-18 17
7
 ЦСКА 11 4 5 2 22-17 17
8
 Динамо 11 4 5 2 17-15 17
9
 Урал 11 4 4 3 12-14 16
10
 Рубин 11 3 3 5 11-20 12
11
 Ахмат 11 3 3 5 12-12 12
12
 Оренбург 11 3 2 6 13-18 11
13
 Балтика 11 3 1 7 10-16 10
14
 Ростов 11 2 4 5 17-24 10
15
 Факел 11 2 3 6 7-14 9
16
 Сочи 11 2 0 9 9-18 6
Результаты / календарь
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29 тур
30 тур
21.10 12:00
Оренбург – Факел
 - : -
21.10 14:00
Рубин – ЦСКА
 - : -
21.10 16:30
Локомотив – Динамо
 - : -
21.10 19:00
Балтика – Краснодар
 - : -
22.10 12:00
Урал – Сочи
 - : -
22.10 14:00
Спартак – Пари НН
 - : -
22.10 16:30
Зенит – Кр. Советов
 - : -
22.10 19:00
Ростов – Ахмат
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
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Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 9
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 6
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 5
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 8 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 9 1 2
Милан Гайич

Милан Гайич

ЦСКА

 9 1 1
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