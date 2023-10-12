Деменко объяснил лидерство «Краснодара» в текущем сезоне РПЛ

Бывший полузащитник «Краснодара» Максим Деменко рассказал, какие преимущества команды стали очевидны в сезоне-2023/24.

«Команда стала играть на результат. Все-таки Ивич достучался до руководства, что красивый футбол нужен, но результат превыше всего. По игре мы увидели, как «Краснодар» действует в обороне и как контролирует мяч. Команда прибавляет в плане не только результата, но и стабильности. Это тоже очень важно. Понятно, что где-то «Краснодар» подготовился лучше соперника, и три следующих тура, наверное, покажут, на что команда может претендовать в дальнейшем», — цитирует Деменко Vprognoze.ru.

По итогам 11 туров чемпионата России «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу с 27 очками. 21 октября «быки» на выезде сыграют против «Балтики». Матч начнется в 19.00 по московскому времени.