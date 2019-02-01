"Горд, что нахожусь в таком великом клубе". Барриос - о переходе в "Зенит"

Новичок "Зенита" Вильмар Барриос признался, что рад находиться в петербургском клубе. 25-летний колумбиец, ранее выступавший за "Боку Хуниорс", подписал с сине-бело-голубыми контракт, рассчитанный на 4,5 года.

- Очень рад, что все так получилось, - приводит слова Барриоса официальный сайт "Зенита". - Начиная с того момента, как я получил предложение перейти в "Зенит", нисколько не сомневался и сразу пошел навстречу. И вот я здесь. Сейчас моя главная цель – как можно быстрее адаптироваться к тренировкам, команде, партнерам и тренерскому штабу. Я очень рад и горд тем, что нахожусь в таком великом клубе.

Цели? Первым делом – плотно работать, чтобы завоевать место в составе, чтобы выходить на поле, играть и получать удовольствие о того, что надеваешь эту майку каждые выходные. Затем – выполнять цели, которые стоят перед командой каждый год. Выигрывать, завоевать любовь болельщиков и взять как можно больше титулов.

Барриос выступал за "Боку Хуниорс" с лета 2015 года. В составе этого клуба он дважды становился чемпионом Аргентины, а также дошел до финала Кубка Либертадорес-2018.

Барриос провел 66 матчей в составе "Боки Хуниорс", в которых забил один мяч.

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