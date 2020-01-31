Горбатенко присоединился к «Арсеналу» на втором сборе

Тульский «Арсенал» начал второй сбор зимы-2020. В пятницу, 31 января, оружейники после нескольких выходных снова собрались в турецкой Анталье.

К команде присоединился 30-летний полузащитник Игорь Горбатенко (22 матча и 1 гол во всех турнирах в первой части сезона). Первый двухнедельный сбор в январе игрок пропустил из-за болезни.

На втором сборе у «Арсенала» запланированы три контрольных матча. 4 февраля туляки сыграют с чешским клубом «Пршибрам», а 12-го проведут две встречи — с румынской командой «УТА Арад» и белорусским «Шахтером» из Солигорска.

После 19 туров «Арсенал» занимает 6-е место в РПЛ. Туляки набрали 25 очков. (Артем Агапов)