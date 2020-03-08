Главный тренер московского «Торпедо» Сергей Игнашевич пообщался с подписчиками в Instagram. В частности, он ответил на вопрос о том, хочет ли однажды возглавить ЦСКА, в котором провел значительную часть своей карьеры.

— Гоню от себя все мысли о ЦСКА, — написал Игнашевич. — Желаю команде и Гончаренко удачи в сезоне! Очень хочется выйти в РПЛ с «Торпедо».

В составе ЦСКА Игнашевич выступал с 2004 по 2018 год. После завершения карьеры игрока работал тренером в молодежной команде армейцев, а в 2019 году возглавил «Торпедо», которое под его руководством занимает второе место в турнирной таблице Олимп — ФНЛ после 25 туров.