Что сказал Гончаренко главному арбитру матча со "Спартаком"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко устроил перепалку с арбитром во время матча Кубка Париматч Премьер против "Спартака" (1:3). Австрийский судья Александер Харкам удалил защитника красно-синих Кирилла Набабкина на 44-й минуте встречи после двух потасовок с форвардом красно-белых Луизом Адриану. При этом последний избежал наказания за отмашку от соперника.

– Вы что, дураки? – сказал Гончаренко в конце диалога с судьей, до этого обратив внимание на удар рукой со стороны Адриану и необходимость удалить бразильца.

Сообщалось, что "Спартак" был готов играть в равных составах во втором тайме, однако судьи отказались от этого варианта. Харкам не хотел иметь проблемы с лицензиями в случае возможной проверки.

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