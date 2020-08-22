Гончаренко рассказал о роли Василия Березуцкого в тренерском штабе ЦСКА
13:46
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о роли экс-защитника красно-синих Василия Березуцкого в тренерском штабе клуба.
— Василий Владимирович, как теперь его надо называть, отвечает за работу с защитниками, — приводит пресс-служба ЦСКА слова Гончаренко. — Обладая огромным опытом, он многое может объяснить молодым игрокам обороны. Как правильно действовать в той или иной игровой ситуации, как располагаться на поле и так далее. Вне всякого сомнения, это усиление нашего штаба.
Дополнительная информация:
https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/viktor-gancharenko-soglasen-s-vyborom-bolelshchikov-nazvavshikh-vlashicha-luchshim-v-sezone/