Гончаренко рассказал о роли Василия Березуцкого в тренерском штабе ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о роли экс-защитника красно-синих Василия Березуцкого в тренерском штабе клуба.

— Василий Владимирович, как теперь его надо называть, отвечает за работу с защитниками, — приводит пресс-служба ЦСКА слова Гончаренко. — Обладая огромным опытом, он многое может объяснить молодым игрокам обороны. Как правильно действовать в той или иной игровой ситуации, как располагаться на поле и так далее. Вне всякого сомнения, это усиление нашего штаба.