Гончаренко пропустит матч ЦСКА с «Химками»
14:18
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко не будет присутствовать на матче 17-го тура Тинькофф РПЛ с «Химками». Об этом сообщается в твиттере армейцев.
Специалист пропустит встречу из-за перебора желтых карточек. Временно исполняющим обязанности главного тренера назначен Сергей Овчинников.
Матч ЦСКА — «Химки» состоится в воскресенье, 6 декабря. Начало — в 19.00 по московскому времени.
После 16 туров чемпионата России ЦСКА занимает 3 место в турнирной таблице.
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