Гончаренко пропустит матч ЦСКА с «Химками»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко не будет присутствовать на матче 17-го тура Тинькофф РПЛ с «Химками». Об этом сообщается в твиттере армейцев.

Специалист пропустит встречу из-за перебора желтых карточек. Временно исполняющим обязанности главного тренера назначен Сергей Овчинников.

Матч ЦСКА — «Химки» состоится в воскресенье, 6 декабря. Начало — в 19.00 по московскому времени.

После 16 туров чемпионата России ЦСКА занимает 3 место в турнирной таблице.