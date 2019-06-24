Гончаренко прокомментировал слухи о будущем Чалова

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко готов отпустить нападающего Федора Чалова​, если появится подходящее предложение, информирует RT.

Ранее сообщалось, что на форварда претендуют "Монако", "Севилья" и лондонский "Арсенал".

– Болельщики советуют ему уехать? Это нормальная ситуация, было бы хуже, если бы этого не происходило. Но вопрос заключается в готовности и желании самого футболиста представлять ту или иную команду, работать под руководством определенного специалиста и в конкретном чемпионате. Что касается Чалова, на мой взгляд, ему необходимо сосредоточиться на выступлении за ЦСКА и не думать о трансфере. Но если подходящий ему вариант появится, мы его отпустим.

Чалов – умный парень, он сам все понимает. Вы не думайте, он не сидит сложа руки в ожидании предложения от других клубов. Работает, как и все, готовится к новому сезону, – сказал Гончаренко в интервью RT.

В прошедшем сезоне Чалов принял участие в 37 матчах ЦСКА, забил 17 голов и отдал 7 голевых передач. 21-летний россиянин стал лучшим бомбардиром РПЛ с 15 мячами.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и онлайн-трансляции матчей, календарь и результаты игр