Гончаренко поздравил «Уфу» с десятилетием

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поздравил «Уфу» с юбилеем. 23 декабря клубу из Башкортостана исполнилось 10 лет.

«Поздравляю футбольный клуб «Уфа» с десятилетием, желаю успехов и процветания. У тех людей, которые попадают в город Уфа и футбольный клуб, остаются яркие впечатления. У меня самые положительные эмоции от пребывания в «Уфе». Я работал с хорошими людьми, в том числе Шамилем Камиловичем (Газизовым, экс-гендиректором клуба — прим. «СЭ»). Желаю клубу успехов, побед, еврокубков, хорошего стадиона и всего самого лучшего», — сказал Гончаренко в видео, опубликованном в Twitter «Уфы».

Виктор Гончаренко: «У меня остались самые положительные эмоции от пребывания в «Уфе» ?



Главный тренер ЦСКА тоже поздравил клуб с десятилетием pic.twitter.com/8OeKeOgIco — ФК УФА (@UfaFc) December 24, 2020

Гончаренко возглавлял «Уфу» в 2016 году. Белорусский специалист проработал в команде с июня по декабрь, после чего перешел в ЦСКА.