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Гончаренко поздравил «Уфу» с десятилетием

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Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поздравил «Уфу» с юбилеем. 23 декабря клубу из Башкортостана исполнилось 10 лет.

«Поздравляю футбольный клуб «Уфа» с десятилетием, желаю успехов и процветания. У тех людей, которые попадают в город Уфа и футбольный клуб, остаются яркие впечатления. У меня самые положительные эмоции от пребывания в «Уфе». Я работал с хорошими людьми, в том числе Шамилем Камиловичем (Газизовым, экс-гендиректором клуба — прим. «СЭ»). Желаю клубу успехов, побед, еврокубков, хорошего стадиона и всего самого лучшего», — сказал Гончаренко в видео, опубликованном в Twitter «Уфы».

Гончаренко возглавлял «Уфу» в 2016 году. Белорусский специалист проработал в команде с июня по декабрь, после чего перешел в ЦСКА.

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