Гончаренко - о возвращении Дзагоева

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал об особой роли в команде полузащитника Алана Дзагоева и выразил надежду на его скорое возвращение в строй.

- Алан усердно работает, очень старается, хочется, чтобы это случилось как можно скорее, - цитирует пресс-служба ЦСКА Гончаренко. - Вообще, Дзагоев является своеобразным индикатором хорошего настроения в команде. Он придает динамику тренировочным занятиям, всегда работает на позитиве. Верю, что Алан восстановится, и все мы вновь увидим того Дзагоева, каким он был в своих лучших матчах. Очень ждем его возвращения на поле.

На встрече с болельщиками 29-летний футболист сообщил, что планирует приступить к полноценной работе в конце августа - начале сентября. Хавбек получил повреждение в февральском товарищеском матче с "Картахеной", из-за которой вынужден пропустить остаток сезона. В начале июля ЦСКА объявил о продлении контракта с Дзагоевым на два года.