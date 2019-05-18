Гончаренко - о победе над "Ахматом": "ЦСКА чувствовал себя нервозно"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после победы над "Ахматом" в матче 29-го тура премьер-лиги (1:0) заявил, что его команда чувствовала себя нервозно, а сама игра получилась тяжелой.

- Нам хватило давления для победы. Мы ее заждались. После такой паузы она была тяжелой, - сказал Гончаренко в эфире канала "Матч Премьер". - Мы себя чувствовали нервозно, медленно принимали решения и шли в отбор. Важно было выиграть, чтобы придать уверенность команде.

Чалов? Все нападающие хотят забивать. Важно, что он помог команде. Травма Влашича? Пока не знаю. Думаю, ничего серьезного нет. Соперники? Давайте порадуемся сегодняшней победе.

ЦСКА поднялся на 4-е место в турнирной таблице, набрав 48 очков.

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