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Гомес рассказал, что в матче с «Рубином» попросил Тюкавина дать ему пробить второй пенальти

Алина Савинова
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Полузащитник московского «Динамо» Артур Гомес заявил, что перед вторым пенальти в матче 12-го тура РПЛ с «Рубином» (4:0) попросил у партнеров исполнить его.

«У меня еще не было возможности забивать голы в РПЛ. Я забил в Кубке, а вот в РПЛ был без голов. В матче с «Рубином» мне представилась такая возможность: когда арбитр назначил второй пенальти, должен был бить Тюкавин, но я поговорил с ним и с Фабианом, как капитаном. Мы вместе решили сделать так, чтобы у меня появилась возможность отметиться первым голом в чемпионате. Но самое главное не это — главное, что команда одержала победу. И то, что это важные три очка. Я же буду стараться забивать с игры», — цитирует Гомеса «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 26-летний Гомес провел пять матчей за бело-голубых в чемпионате России и две игры — в FONBET Кубке страны. Теперь на его счету два гола в составе московской команды.

Источник: РБ Спорт
Футбол
РПЛ
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Артур Гомес Лоренсо
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