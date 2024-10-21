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Сегодня, 18:32

Абаев назвал Лунева одним из самых надежных вратарей РПЛ

Алина Савинова
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Бывший вратарь «Локомотива» Илья Абаев поделился мнением о голкипере московского «Динамо» Андрее Луневе.

«После отъезда Сафонова в «ПСЖ» Лунев теперь один из самых надежных и сильных вратарей РПЛ. Лунев хороший опыт получил в Европе. Он удачно к динамовскому двору пришелся. Думаю, он еще долго будет играть за бело-голубых. Большая вероятность», — цитирует Абаева Legalbet.

Лунев подписал контракт с «Динамо» этим летом. Его соглашение с бело-голубыми рассчитано до 2026 года. В нынешнем сезоне 32-летний голкипер провел 12 матчей за московскую команду во всех турнирах, пропустив 12 мячей.

Источник: Legalbet
Андрей Лунев
Илья Абаев
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
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 Краснодар 12 9 3 0 25-5 30
2
 Зенит 12 9 2 1 28-4 29
3
 Локомотив 12 9 0 3 26-16 27
4
 ЦСКА 12 7 2 3 22-7 23
5
 Динамо 12 7 2 3 23-12 23
6
 Спартак 12 5 4 3 17-12 19
7
 Рубин 12 4 3 5 14-19 15
8
 Ростов 12 3 4 5 14-21 13
9
 Кр. Советов 12 3 3 6 11-17 12
10
 Акрон 12 3 3 6 16-25 12
11
 Пари НН 12 3 3 6 12-22 12
12
 Динамо Мх 12 2 5 5 5-10 11
13
 Химки 12 2 5 5 11-20 11
14
 Факел 12 2 4 6 8-20 10
15
 Оренбург 12 1 5 6 14-22 8
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