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Булыкин: «Краснодару» будет не по силам пройти весь сезон без поражений»

Алина Савинова
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Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин предположил, сможет ли «Краснодар» пройти весь сезон без поражений.

«Думаю, что «Краснодару» будет не по силам пройти весь сезон без поражений, это очень и очень тяжело. Даже «Байер», и тот проиграл по итогу. В РПЛ все матчи непредсказуемы, никто ведь не ожидал, что «Локомотив» уступит «Химкам». Но все равно «Краснодар» нужно похвалить: нашли свою игру, спокойно идут от матча к матчу», — цитирует Булыкина «РБ Спорт».

После 12 туров «Краснодар» располагается на первой строчке турнирной таблицы РПЛ с 30 очками. В следующем матче чемпионата России «быки» встретятся с «Крыльями Советов». Игра состоится 28 октября.

Источник: РБ Спорт
Дмитрий Булыкин
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
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1
 Краснодар 12 9 3 0 25-5 30
2
 Зенит 12 9 2 1 28-4 29
3
 Локомотив 12 9 0 3 26-16 27
4
 ЦСКА 12 7 2 3 22-7 23
5
 Динамо 12 7 2 3 23-12 23
6
 Спартак 12 5 4 3 17-12 19
7
 Рубин 12 4 3 5 14-19 15
8
 Ростов 12 3 4 5 14-21 13
9
 Кр. Советов 12 3 3 6 11-17 12
10
 Акрон 12 3 3 6 16-25 12
11
 Пари НН 12 3 3 6 12-22 12
12
 Динамо Мх 12 2 5 5 5-10 11
13
 Химки 12 2 5 5 11-20 11
14
 Факел 12 2 4 6 8-20 10
15
 Оренбург 12 1 5 6 14-22 8
16
 Ахмат 12 0 6 6 9-23 6
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Динамо Мх – Акрон
 - : -
26.10 16:30
ЦСКА – Факел
 - : -
26.10 19:00
Ростов – Ахмат
 - : -
27.10 12:00
Оренбург – Рубин
 - : -
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Г
Максим Глушенков

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 7
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 7
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 6
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 6
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 5
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
Фернандо Костанца

Фернандо Костанца

Крылья Советов

 10 1 3
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 9 1 2
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