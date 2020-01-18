Гол Малкома на тренировке «Зенита»

Пресс-служба «Зенита» опубликовал видео гола нападающего Малкома на тренировке команды. Во время мини-турнира на вечерней тренировке в Катаре форвард сыграл в стенку с Артемом Дзюбой и забил мяч.

Напомним, что 22-летний бразилец провел за «Зенит» всего 2 матча в августе прошлого года, после чего получил травму и восстановился только ко второй части сезона.