Гогличидзе: «Я вырос за счет Галицкого, его академии»

Защитник «Урала» Лео Гогличидзе рассказал, как относится к владельцу «Краснодара» Сергею Галицкому. Игрок является воспитанником академии краснодарского клуба.

«Пару раз пересекались с Галицким, несколько слов сказали друг другу. Но здорово, что Галицкий просто мог подойти и спросить: «Как дела?» Каждый день посещал тренировки, команды всех возрастов смотрел смотрел. Очень мотивировало, что у клуба такой президент. Галицкий все в «Краснодаре» сделал своими руками, знает тебя лично — так приятно.

Готов сказать, что я вырос за счет Галицкого, его академии. Невероятно благодарен Сергею Николаевичу. Это очень сильный человек, с сильным характером. Такие, как он, и не бывают слабыми», — цитирует Sport24 Гогличидзе.