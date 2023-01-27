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Гогличидзе: «Я вырос за счет Галицкого, его академии»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Защитник «Урала» Лео Гогличидзе рассказал, как относится к владельцу «Краснодара» Сергею Галицкому. Игрок является воспитанником академии краснодарского клуба.

«Пару раз пересекались с Галицким, несколько слов сказали друг другу. Но здорово, что Галицкий просто мог подойти и спросить: «Как дела?» Каждый день посещал тренировки, команды всех возрастов смотрел смотрел. Очень мотивировало, что у клуба такой президент. Галицкий все в «Краснодаре» сделал своими руками, знает тебя лично — так приятно.

Готов сказать, что я вырос за счет Галицкого, его академии. Невероятно благодарен Сергею Николаевичу. Это очень сильный человек, с сильным характером. Такие, как он, и не бывают слабыми», — цитирует Sport24 Гогличидзе.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-01-26-ya-vyros-za-schet-galitskogo-silnyy-chelovek-spravitsya-s-boleznyu-zashchitnik-goglichidze-o-vladeltse-krasnodara
Лео Гогличидзе
ФК Краснодар
ФК Урал
Сергей Галицкий
0
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