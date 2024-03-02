Алдонин — о ничьей ЦСКА: «Команде нужно больше создавать и не полагаться на удачу»

Экс-полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин в разговоре с «СЭ» прокомментировал ничью в матче 19-го тура чемпионата России между армейцами и «Оренбургом» (1:1).

«Начать эту часть сезона хотелось с победы, конечно, но в этом матче тенденция данного сезона продолжилась. Это тот матч, в котором необходимо было вырывать победу. В целом, в концовке матча удалось забить гол, и удачно смог дебютировать Мусаев. Для него этот гол явно очень важен. Но, к сожалению, в концовке, с большой долей случайности залетел гол в ворота ЦСКА. Ощущение от игры осталось, что команде нужно больше создавать, больше реализовывать и не полагаться на удачу или неудачу», — сказал Алдонин корреспонденту «СЭ» Денису Сафронову.

ЦСКА набрал 29 очков и поднялся на 7-ю строчку в турнирной таблице РПЛ. «Оренбург» с 16 баллами располагается на 14-й позиции.

В следующем туре армейцы сыграют против «Крыльев Советов» (8 марта), а оренбуржцы встретятся с «Балтикой» (10-го числа).