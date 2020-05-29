Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков прокомментировал продление контракта с клубом до конца нынешнего чемпионата России.

Ранее в СМИ появилась информация, что грозненцы не подпишут с 33-летним хавбеком соглашение на следующий сезон. В этом розыгрыше РПЛ Глушаков провел 17 матчей и забил два гола.

— Только что закончил тренировку и даже не в курсе, о чем речь. Не совсем понимаю, что у вас за информация по контракту — я сегодня продлил его на два месяца, — подчеркнул Глушаков. — Сезон еще не окончен, у команды есть свои задачи, и футболисты сейчас тренируются и думают только о возобновлении чемпионата. Какие-то более глобальные вещи мы с клубом не обсуждали.

Со своей стороны могу сказать, что опция 1+1 действует и для клуба, и для игрока, но изначально у нас с «Ахматом» были определенные договоренности и возможности, в том числе на случай предложений со стороны других команд. В любом случае логичнее сначала завершить турнир, а потом уже думать о будущем. (Виталий Айрапетов)