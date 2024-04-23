Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 14:20

Глушаков рассказал, как Каррера не смог провести теорию перед матчем «Спартака»: «Вроде главный тренер, а двух слов не мог связать»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Массимо Каррера.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков рассказал, как экс-главный тренер команды Массимо Каррера не смог подготовить красно-белых к одному из матчей.

«Пилипчук заболел перед какой-то игрой, была теория. Доска, макет, мы готовимся к сопернику. Всегда Пилипчук разбирал соперника, говорил, как мы будем взаимодействовать и играть. Пилипчук заболел, Каррера встал и начал объяснять, а он объяснить ничего не может.

Все вообще поплыли, не могли понять, что происходит. Вроде он главный тренер, а он двух слов не мог связать, объяснить, как мы будем действовать. Мы зашли в раздевалку и говорим: «Что это было? Он вообще понимает в футболе?» – сказал Глушаков в интервью на YouTube-канале журналиста Нобеля Арустамяна.

Глушаков выступал за «Спартак» с 2013 по 2019 годы. После ухода из московского клуба 37-летний полузащитник играл за «Ахмат», «Химки», «Пари НН» и костромской «Спартак». В феврале этого года он подписал контракт с армянским «Урарту».

 

Источник: https://www.youtube.com/@Nobel87
Денис Глушаков
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Массимо Каррера
Роман Пилипчук
10
2
Читайте также
Титов оценил игру Соболева в матче «Спартака» с «Ростовом»
В Челябинске мигрант чуть не сбил на машине чемпионку UFC Алексееву
Швейцария разблокировала связанные с Россией активы на 290 млн франков
Одного не любят фанаты, другой не сработается с Амаралом. Почему Черчесов и Карпин не возглавят «Спартак»
ФСБ задержала готовившего теракт в Брянске сторонника украинских националистов
В Киеве ночью 23 апреля прогремели взрывы, работает система ПВО
Популярное видео
«Реал» — «Барселона»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 21 апреля
«Алавес» — «Атлетико»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
«Хетафе» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Альмерия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 14 апреля
«Кадис» — «Барселона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 13 апреля
«Мальорка» — «Реал»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Жирона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: финал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Иттихад» — «Аль-Вехда»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
РПЛ: видео голов 23-го тура 8 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 7 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 6 апреля
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Фиорентина» — «Аталанта»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Спартак» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Зенит» обратился в ЭСК РФС по итогам матча с «Оренбургом»

ЭСК РФС рассмотрит запрос «Рубина» на отмену красной карточки Ашурматова
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 24 15 5 4 44-20 50
2
 Краснодар 24 13 7 4 38-23 46
3
 Динамо 24 11 8 5 40-32 41
4
 Спартак 24 11 5 8 34-29 38
5
 Локомотив 24 9 11 4 39-32 38
6
 ЦСКА 24 9 10 5 44-33 37
7
 Кр. Советов 24 10 6 8 42-35 36
8
 Ростов 24 9 7 8 36-38 34
9
 Рубин 24 9 6 9 21-30 33
10
 Пари НН 24 8 4 12 22-30 28
11
 Факел 24 6 8 10 19-27 26
12
 Оренбург 24 6 8 10 27-31 26
13
 Урал 24 6 6 12 24-38 24
14
 Балтика 24 6 5 13 23-28 23
15
 Ахмат 24 6 5 13 23-37 23
16
 Сочи 24 4 7 13 26-39 19
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
24.04 16:00
Оренбург – Динамо
 - : -
24.04 18:15
Пари НН – Локомотив
 - : -
24.04 20:30
Зенит – Рубин
 - : -
24.04 20:30
Краснодар – Балтика
 - : -
25.04 16:00
Урал – Ростов
 - : -
25.04 18:15
Факел – Кр. Советов
 - : -
25.04 20:30
ЦСКА – Спартак
 - : -
25.04 20:30
Ахмат – Сочи
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 12
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 11
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 10
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 8
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 20 1 8
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 19 1 3
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 20 1 2
Вся статистика

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости