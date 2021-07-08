«Ростов» пригласил на сборы трех новых игроков
На сборах с «Ростовом» находятся три новых футболиста, информирует пресс-служба клуба.
Вратарь Арби Межиев, фланговый полузащитник Кирилл Щетинин и французский защитник Иссьяр Драме.
22-летний француз ранее выступал за донецкий «Олимпик», за который провел 19 матчей. Также он играл за молодежку «Лиона».
Напомним, «Ростов» проводит второй сбор в Австрии. Команда проведет встречи против сербского «Партизана» (8 июля), московского «Локомотива» (12 июля), венгерской «Кишварды» (12 июля), английского «Бернли» (16 июля) и венгерского «Гонведа» (17 июля).
Сейчас на сборах с «Ростовом» находятся три «новеньких» футболиста.— Football Club Rostov (@rostovfc) July 8, 2021
Вратарь Арби Межиев, фланговый полузащитник Кирилл Щетинин и центральный защитник Иссьяр Драме.#фкРостов #сборыРостова pic.twitter.com/H4zHTNLAZW
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