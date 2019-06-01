Глушаков провел турнир памяти дяди

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков на своей странице в Инстаграме выложил фотографии с турнира памяти своего дяди Валерия Глушакова.

В мероприятии в том числе приняли участие действующие и бывшие игроки красно-белых Артем Ребров, Егор Титов, Динияр Билялетдинов, защитник "Арсенала" Кирилл Комбаров, президент ФИДЕ Аркадий Дворкович.

– Провели очередной турнир памяти дяди, Валерия Глушакова. Огромное спасибо, парни, что приехали! Детишки счастливы, для них ваш приезд – огромная мотивация!

Даже жара не помешала нам! Также спасибо большое болельщикам, которые пришли!

Без Вас всех этот день был бы неполноценным! – написал Глушаков.