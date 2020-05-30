Глушаков прокомментировал информацию о возвращении в «Спартак»

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков прокомментировал «СЭ» информацию Telegram-канала «Мэш» о том, что он может вернуться в «Спартак».

— Странно: вчера пишут, что контракт не продлили, потом, что продлили, сегодня — «Спартак», — сказал Глушаков. — Новости чуть ли не каждый день теперь — узнаю их от вас. Если серьезно, то уже рассказал, что продлил соглашение с «Ахматом» до конца чемпионата и сейчас думаю только о футболе, тренировках и возобновлении сезона. Если где-то сказал, что хочу вернуться в «Спартак», так как это особый для меня клуб, то не надо меня сразу туда сватать. Да, у меня серьезные футбольные амбиции, и есть много сил, чтобы решать большие задачи. Но о любых контрактах будет смысл думать после сезона, сейчас — только работа и задачи команды в турнире. (Виталий Айрапетов)

Глушаков выступал за «Спартак» с 2013-го по 2019-й. Становился чемпионом России (2016/17) и обладателем Суперкубка страны (2017).

В сезоне-2019/20 33-летний хавбек провел 20 матчей за «Ахмат» и забил 4 гола. 29-го мая он продлил контракт с грозненцами до конца текущего сезона.

Цорн отреагировал на информацию о возможном возвращении Глушакова в «Спартак»