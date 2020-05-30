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Цорн отреагировал на информацию о возможном возвращении Глушакова в «Спартак»

15:50
Денис Глушаков. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Денис Глушаков. Фото Александр Федоров, "СЭ"
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Генеральный директор красно-белых Томас Цорн прокомментировал информацию Telegram-канала «Mash», который ранее сообщал о том, что полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков может вернуться в московскую команду летом.

— Мы не ведем никаких переговоров по переходу Глушакова в «Спартак». Эта информация не соответствует действительности. На этой позиции у нас достаточно исполнителей, — сказал Цорн.

В сезоне-2019/20 33-летний Глушаков провел 20 матчей за «Ахмат» и забил 4 гола. Хавбек выступал за красно-белых с 2013-го по 2019-й. Становился чемпионом России (2016/17) и обладателем Суперкубка страны (2017).

29-го мая грозненцы продлили контракт с Глушаковым до конца текущего сезона. (Вячеслав Короткин)

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