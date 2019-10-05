Глушаков поздравил Кадырова с днем рождения

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков после матча 12-го тура чемпионата России против «Уфы» (1:0) поздравил главу Чечни Рамзана Кадырова с днем рождения. Сегодня ему исполнилось 43 года.

— Рамзан Ахматович, с Днем Рождения! Вы очень много делаете и для спорта, и для людей, — написал Глушаков в Instagram. — Желаю здоровья Вам, вашей семье и близким! И, конечно, больших побед «Ахмату»!

Также поздравляю всех жителей Грозного с днем города. Спасибо вам огромное за поддержку команды и с Победой!