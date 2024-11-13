Глушаков: «Сегодня забрал сына из роддома. Жене предложил его сразу на матч «Спартака» везти»

Экс-полузащитник «Спартака» Денис Глушаков рассказал о том, как забирал жену с сыном из роддома.

37-летний футболист принял участие в ретро-матче легенд красно-белых и московского «Динамо», который проходит на «Лукойл Арене» в память о Федоре Черенкове.

«Только сегодня забрал сына. Жене говорил — может сегодня его повезем на футбол? Сразу на «Спартак», — сказал Глушаков.

Игрок выступал за «Спартак» с 2013 по 2019 год, став с командой чемпионом России (2016/17).