Глушаков отреагировал на новое фото Загитовой в сауне

Футболист «Химок» Денис Глушаков отреагировал на фотографию олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой. Прославленная спортсменка выложила фото из сауны.

Один из пользователей в комментариях написал: «Там случайно Глушаков не вынырнет?», — намекнув на старый скандал с сауной и российским футболистом.

В ответ на это Глушаков поставил эмодзи смеха и большого пальца вверх и написал: «Нееее».