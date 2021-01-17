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Глушаков отреагировал на новое фото Загитовой в сауне

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Алина Загитова. Фото Instagram Реакция Дениса Глушакова на фото Алины Загитовой. Фото Instagram
Алина Загитова. Фото Instagram
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Футболист «Химок» Денис Глушаков отреагировал на фотографию олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой. Прославленная спортсменка выложила фото из сауны.

Один из пользователей в комментариях написал: «Там случайно Глушаков не вынырнет?», — намекнув на старый скандал с сауной и российским футболистом.

В ответ на это Глушаков поставил эмодзи смеха и большого пальца вверх и написал: «Нееее».

Реакция Дениса Глушакова на фото Алины Загитовой. Фото Instagram
Реакция Дениса Глушакова на фото Алины Загитовой. Фото Instagram

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