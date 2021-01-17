Глушаков отреагировал на новое фото Загитовой в сауне
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Футболист «Химок» Денис Глушаков отреагировал на фотографию олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой. Прославленная спортсменка выложила фото из сауны.
Один из пользователей в комментариях написал: «Там случайно Глушаков не вынырнет?», — намекнув на старый скандал с сауной и российским футболистом.
В ответ на это Глушаков поставил эмодзи смеха и большого пальца вверх и написал: «Нееее».
Реакция Дениса Глушакова на фото Алины Загитовой. Фото Instagram
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