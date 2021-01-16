Алина Загитова показала фото в сауне

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова выложила в сториз Instagram фото из сауны.

18-летняя россиянка также опубликовала видео, на котором выходит на заснеженный двор и подходит к бассейну под открытым небом. Своих подписчиков фигуристка спросила, стоил ли ей прыгать.

Загитова — чемпионка мира-2019 и чемпионка Европы-2018.