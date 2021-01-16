Алина Загитова показала фото в сауне
20:42
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова выложила в сториз Instagram фото из сауны.
18-летняя россиянка также опубликовала видео, на котором выходит на заснеженный двор и подходит к бассейну под открытым небом. Своих подписчиков фигуристка спросила, стоил ли ей прыгать.
Загитова — чемпионка мира-2019 и чемпионка Европы-2018.
В 2020 году спортсменка вела шоу «Ледниковый период» вместе с Алексеем Ягудиным.
Алина Загитова pic.twitter.com/TxWfc8wkJT— Великий Твитсби (@greattvetor) January 16, 2021
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