Глушаков объяснил видео из бани, слитую переписку и телефонные угрозы

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков, ныне выступающий за «Ахмат», в интервью «Чемпионату» рассказал про подковерные игры агентов про него.

— Правда думаете, что Трабукки и Гурцкая могли просто сказать Каррере: «Вот мы знаем, что Глушаков хотел тебя слить»?

— Мы все видим результат, и он не случаен. Был создан такой фон, шли вбросы, поливание грязью, а определенные люди это подогревали. Есть же фотография: там и Кафельников, и Крупский, который во время подписания контракта был с Трабукки и Гурцкая.

— Стоп, но вы тоже жаловались и болельщикам, и журналистам. У нас тут вообще у кого ни спроси — скажут: «А вот Глушаков говорит другое». Каррере и его агентам тоже никто не запрещал делать то же самое.

— Да, я говорил, что идет развал команды. И разве был не прав? Чем всё закончилось для «Спартака», того же Карреры и меня самого? Зато Трабукки и Гурцкая ходили, всем улыбались, а на самом деле с ножом за спиной стояли. Это вообще любимый метод этих людей. Мне ребята из «Оренбурга» рассказывали, что на них тоже пытались найти компромат, когда эти люди пытались в клуб зайти. В моём же случае они с женой встречались, личные переписки тренеру носили, всё хитро ему подавали, воздействовали на Карреру, а в итоге сами и довели его до увольнения.

— Как связаны Гурцкая и Трабукки, а также жена и агенты?

— Связаны. Просто, ещё раз повторю, что слышал в разных агентских кругах и от уважаемых людей, что мне не дадут жить и играть в футбол. И в тюрьму, как я понимаю, хотели посадить. Эти ж иски, подставы и новые акции в дни судов и матчей «Спартака» не просто так были. Знаю, что за мной и детективы следили. И что мой телефон взламывали и слушали в течение последних лет. Об этом я пока не могу рассказывать.

— Но мы видели баню.

— Видео из бани — часть сценария. Оно было снято, когда мы с Дарьей не жили вместе, а я уже подал на развод. Пока идёт бракоразводный процесс — я не могу говорить на эту тему, но там много интересного. Могу даже сказать, что во всём произошедшем считаю себя правым на 95%. Я охранял и охраняю то, что заработал своим трудом. А их вбросы про меня — это по большей части враньё и хайп для ее окружения!

— Кто бы ни взламывал твой телефон, но ваши разговоры с женой из аудиозаписей — это дикость.

— Это ответ на провокации с ее стороны. Даша говорила, как всё последнее время фабриковала компромат, угрожала мне, что заберёт то и это, оставит без денег, футбола. После того разговора много было сказано, а мои фразы умело нарезали и сфальсифицировали. Многим сложно понять меня, но когда с человеком строишь жизнь, а он тебя предаёт во всех смыслах, то это очень тяжело. И речь не про измену или секс, а когда тебя хотят оставить ни с чем, шантажируют — в такие моменты сложно объяснить свою реакцию. Не удивлюсь, кстати, если они ещё чего-нибудь припасли.