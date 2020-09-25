Глушаков может подписать соглашение с «Химками» в понедельник

По данным «СЭ», подписание соглашения между «Химками» и 33-летним полузащитником Денисом Глушаковым ожидается в понедельник. Сегодня стороны обговорили условия, однако до конца недели бывший спартаковец контракт не подпишет.

Ранее о вероятном переходе Глушакова в «Химки» сообщал РБК.

Последней командой Глушакова был «Ахмат», где 33-летний хавбек выступал в сезоне-2019/20. В составе грозненской команды он провел 27 матчей во всех турнирах, забил 6 голов и отдал 1 результативную передачу. Сейчас футболист находится в статусе свободного агента.