Семак: «Конечно, в голове сидит, что можем оформить чемпионство»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, с какими эмоциями команда ждет матча 28-го тура Тинькофф чемпионата России против «Локомотива».

«У каждой команды есть сильные и слабые стороны. Каждый матч — это отдельно взятая история. «Локомотив» любит играть на контратаках. Наш план и задача — стараться отдать все силы, чтобы добиться нужного результата.

Конечно, в голове сидит, что можем оформить чемпионство. Мы должны выкладываться. Футбол тем и интересен, что он непредсказуем. Конечно, хотелось бы стать чемпионам на своем поле.

Когда ты идешь на первом месте, то соперник ждет твоей осечки. Дело еще не сделано», — сказал тренер в эфире «Матч Премьер».