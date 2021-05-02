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Семак: «Конечно, в голове сидит, что можем оформить чемпионство»

18:54
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, с какими эмоциями команда ждет матча 28-го тура Тинькофф чемпионата России против «Локомотива».

«У каждой команды есть сильные и слабые стороны. Каждый матч — это отдельно взятая история. «Локомотив» любит играть на контратаках. Наш план и задача — стараться отдать все силы, чтобы добиться нужного результата.

Конечно, в голове сидит, что можем оформить чемпионство. Мы должны выкладываться. Футбол тем и интересен, что он непредсказуем. Конечно, хотелось бы стать чемпионам на своем поле.

Когда ты идешь на первом месте, то соперник ждет твоей осечки. Дело еще не сделано», — сказал тренер в эфире «Матч Премьер».

Зенит — Локомотив

 

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 28-й тур. Зенит — Локомотив, Краснодар — Сочи и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры