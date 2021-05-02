Семак: «Конечно, в голове сидит, что можем оформить чемпионство»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, с какими эмоциями команда ждет матча 28-го тура Тинькофф чемпионата России против «Локомотива».
«У каждой команды есть сильные и слабые стороны. Каждый матч — это отдельно взятая история. «Локомотив» любит играть на контратаках. Наш план и задача — стараться отдать все силы, чтобы добиться нужного результата.
Конечно, в голове сидит, что можем оформить чемпионство. Мы должны выкладываться. Футбол тем и интересен, что он непредсказуем. Конечно, хотелось бы стать чемпионам на своем поле.
Когда ты идешь на первом месте, то соперник ждет твоей осечки. Дело еще не сделано», — сказал тренер в эфире «Матч Премьер».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Опрос
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю