Глушаков и Зе Луиш - в запасе "Спартака" на матч с "Мурой"

"Спартак" объявил состав на товарищеский матч со словенской "Мурой". С первых минут встречу начнут форварды Педро Роша и Луиз Адриану.
Состав "Спартака": Максименко, Джикия, Боккетти, Комбаров, Рассказов, Гулиев, Ломовицкий, Зобнин, Ханни, Роша, Адриану.
Запасные: Шитов, Айртон, Гапонов, Глушаков, Игнатов, Ташаев, Полубояринов, Глушенков, Мелкадзе, Зе Луиш.
📋 Наш состав на матч с @nsmura_ms– FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 12 февраля 2019 г.
🕒 15:00 (мск)
📺 https://t.co/NYRkLvY4Oq
📱 мобильное приложение #Спартак
🎙 Алексей @azzazello71 Золин#КрасноБелыеСборы🇹🇷 #Spartak #ФКСпартакФКМура pic.twitter.com/mRVOTWUErm
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