Глушаков и Зе Луиш - в запасе "Спартака" на матч с "Мурой"

"Спартак" объявил состав на товарищеский матч со словенской "Мурой". С первых минут встречу начнут форварды Педро Роша и Луиз Адриану.

Состав "Спартака": Максименко, Джикия, Боккетти, Комбаров, Рассказов, Гулиев, Ломовицкий, Зобнин, Ханни, Роша, Адриану.

Запасные: Шитов, Айртон, Гапонов, Глушаков, Игнатов, Ташаев, Полубояринов, Глушенков, Мелкадзе, Зе Луиш.

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