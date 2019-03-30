18:54 | Футбол — РПЛ

Глушаков – главный специалист по "Ахмату"

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В матче 21-го тура чемпионата России против "Ахмата" (3:1) капитан "Спартака" Денис Глушаков забил девятый гол в 20 играх против грозненской команды в премьер-лиге.

32-летний хавбек является главным специалистом по грозненскому клубу. Помимо него больше пяти мячей записал на свой счет только немец Кевин Кураньи, выступавший за "Динамо", – шесть. (Кирилл Бурдаков)

Футболисты, забившие пять и более голов "Тереку"/"Ахмату" в чемпионате

Игрок

Клубы

Матчи

Голы

Денис Глушаков

Локомотив, Спартак

20

9

Кевин Кураньи

Динамо

8

6

Веллитон

Спартак

7

5

Сейду Думбья

ЦСКА

7

5

Ласина Траоре

Кубань, Анжи, ЦСКА

6

5

Вандерсон

Краснодар, Динамо

10

5

 

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