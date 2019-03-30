Глушаков – главный специалист по "Ахмату"

В матче 21-го тура чемпионата России против "Ахмата" (3:1) капитан "Спартака" Денис Глушаков забил девятый гол в 20 играх против грозненской команды в премьер-лиге.
32-летний хавбек является главным специалистом по грозненскому клубу. Помимо него больше пяти мячей записал на свой счет только немец Кевин Кураньи, выступавший за "Динамо", – шесть. (Кирилл Бурдаков)
Футболисты, забившие пять и более голов "Тереку"/"Ахмату" в чемпионате
|
Игрок
|
Клубы
|
Матчи
|
Голы
|
Денис Глушаков
|
Локомотив, Спартак
|
20
|
9
|
Кевин Кураньи
|
Динамо
|
8
|
6
|
Веллитон
|
Спартак
|
7
|
5
|
Сейду Думбья
|
ЦСКА
|
7
|
5
|
Ласина Траоре
|
Кубань, Анжи, ЦСКА
|
6
|
5
|
Вандерсон
|
Краснодар, Динамо
|
10
|
5
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