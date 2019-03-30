Глушаков – главный специалист по "Ахмату"

В матче 21-го тура чемпионата России против "Ахмата" (3:1) капитан "Спартака" Денис Глушаков забил девятый гол в 20 играх против грозненской команды в премьер-лиге.

32-летний хавбек является главным специалистом по грозненскому клубу. Помимо него больше пяти мячей записал на свой счет только немец Кевин Кураньи, выступавший за "Динамо", – шесть. (Кирилл Бурдаков)

Футболисты, забившие пять и более голов "Тереку"/"Ахмату" в чемпионате