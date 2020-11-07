Главный тренер «Урала» остался доволен результатом матча со «Спартаком»
Главный тренер «Урала» Юрий Матвеев подвел итог матча 14-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака» (2:2).
«Разбирали «Спартак», знали, как они будут действовать, — сказал Матвеев в эфире «Матч Премьер». — Хотели играть в свою игру. В первом тайме лучше получалось, чем во втором. Главное, что смогли сравнять счет. Болельщики должны были остаться довольны, для них и играем. Игру в копилку можно занести.
Довольны. Хотя всегда хочется побеждать и всегда хочется большего. Совершенству нет предела».
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.