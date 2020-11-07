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Главный тренер «Урала» остался доволен результатом матча со «Спартаком»

16:20
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Главный тренер «Урала» Юрий Матвеев подвел итог матча 14-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака» (2:2).

«Разбирали «Спартак», знали, как они будут действовать, — сказал Матвеев в эфире «Матч Премьер». — Хотели играть в свою игру. В первом тайме лучше получалось, чем во втором. Главное, что смогли сравнять счет. Болельщики должны были остаться довольны, для них и играем. Игру в копилку можно занести.

Довольны. Хотя всегда хочется побеждать и всегда хочется большего. Совершенству нет предела».

Урал - Спартак

 

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