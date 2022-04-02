Решение о проведении матча 23-го тура Тинькофф РПЛ «Локомотив» — «Спартак» будет принято в 20:00 по московскому времени, информирует пресс-служба красно-белых. Сейчас на поле «РЖД Арены» в Москве продолжают уборку снега.

В столице весь день идет снегопад. Проведение встречи было под вопросом, тем не менее делегат матча Александр Сафонов сообщил, что игра должна состояться по расписанию.

Встреча «Локомотива» и «Спартака» должна пройти сегодня, 2 апреля. Начало встречи изначально было запланировано на 19:30 по московскому времени.

За текстовой он-лайн трансляцией встречи можно следить на сайте «СЭ».