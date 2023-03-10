Бердыев прокомментировал разгромное поражение «Сочи» от «Оренбурга»

Главный тренер «Сочи» Курбан Бердыев подвел итог встречи с «Оренбургом» (0:4) в 19-м туре РПЛ.

«Два разных тайма. В первом — достаточно неплохо играли, но после второго пропущенного мяча ребята начали играть авантюрно, за что мы вместе и поплатились. Думаю, нам необходимо сделать правильные выводы и двигаться дальше», — приводит слова Бердыева пресс-служба клуба.

Следующий матч «Сочи» проведет на выезде против «Факела». Игра пройдет 18 марта и начнется в 16.30 мск.