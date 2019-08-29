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Главный тренер «Славии» — о трансфере Крала: «Предложение было просто астрономическим»

22:47
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Главный тренер «Славии» Йиндржих Трпишовский подтвердил, что полузащитник Алекс Крал покинет клуб. Главным претендентом на 21-летнего чеха является «Спартак», который готов заплатить за футболиста 12 миллионов евро.

— Клуб получил крайне выгодное предложение. Как и сам игрок. Алекс хочет попробовать себя в новой команде, — цитирует тренера iDNES.cz.

Переговоры велись долго. Другая сторона все время улучшала предложение. В конце концов, оно стало просто астрономическим.

Это большое событие для клуба, игрока и всего чешского чемпионата. Тяжело отказаться от такого предложения. Мы все понимаем.

Эта сделка может стать одной из самых крупных в истории чешской лиги. Только Томаш Росицки был продан дороже — в 2001 году из «Спарты» в дортмундскую «Боруссию».

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