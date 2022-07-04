«Нижний Новгород» поддержит кандидатуру Александра Алаева на пост президента РПЛ
Генеральный директор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов заявил, что клуб поддержит кандидатуру Александра Алаева на пост президента РПЛ.
— Поддержал ли Нижний Новгород кандидатуру Алаева на пост президента РПЛ?
— Да.
— Почему? Чем руководствуетесь?
— Потому что он опытный, большой специалист. Он всегда таким себя показывал и показывает. Он большой профессионал, знает все о футболе.
— Есть просто опасения, что РПЛ может стать одним из органов РФС и лишиться той самой независимости, которая позволяла клубам инициировать решения?
— Это мнение, с которым я не согласен
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2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
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|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Оренбург
|0
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|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
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