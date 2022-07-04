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«Нижний Новгород» поддержит кандидатуру Александра Алаева на пост президента РПЛ

Артем Бухаев
Корреспондент
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Генеральный директор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов заявил, что клуб поддержит кандидатуру Александра Алаева на пост президента РПЛ.

— Поддержал ли Нижний Новгород кандидатуру Алаева на пост президента РПЛ?

— Да.

— Почему? Чем руководствуетесь?

— Потому что он опытный, большой специалист. Он всегда таким себя показывал и показывает. Он большой профессионал, знает все о футболе.

— Есть просто опасения, что РПЛ может стать одним из органов РФС и лишиться той самой независимости, которая позволяла клубам инициировать решения?

— Это мнение, с которым я не согласен

ФК Нижний Новгород
Александр Алаев
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