Главный тренер «Динамо» Шварц прокомментировал победу в контрольном матче над поляками

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц подвел итоги товарищеского матча с «Ракувом» (2:0) — командой, идущей на втором месте в чемпионате Польши. Голы у бело-голубых забили Грулев и Комличенко.

— Результат вторичен, — сказал Шварц. — В первую очередь смотрим на игру, как футболисты выполняют свои задания. В этом плане я очень доволен. Провели отличный тест против сильного соперника, встреча прошла с высокой интенсивностью. Но и рады, конечно, что выиграли.

Ранее «Динамо» уступило польскому «Леху» (0:2). Завтра первый сбор команды в Турции завершится.

(Константин Алексеев)