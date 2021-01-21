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Главный тренер «Динамо» Шварц прокомментировал победу в контрольном матче над поляками

19:16
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Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц подвел итоги товарищеского матча с «Ракувом» (2:0) — командой, идущей на втором месте в чемпионате Польши. Голы у бело-голубых забили Грулев и Комличенко.

— Результат вторичен, — сказал Шварц. — В первую очередь смотрим на игру, как футболисты выполняют свои задания. В этом плане я очень доволен. Провели отличный тест против сильного соперника, встреча прошла с высокой интенсивностью. Но и рады, конечно, что выиграли.

Ранее «Динамо» уступило польскому «Леху» (0:2). Завтра первый сбор команды в Турции завершится.

(Константин Алексеев)

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