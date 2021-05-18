Джикия хочет включить в контракт со «Спартаком» отступные для европейских клубов

Защитник «Спартака» Георгий Джикия обсуждает с клубом детали нового контракта, сообщает 18 мая «РБ Спорт».

По данным источника, стороны сходятся во мнении почти по всем вопросам и, скорее всего, подпишут новый контракт сроком на четыре года. По нему зарплата Джикии незначительно увеличится. Спорными остаются некоторые важные детали.

В частности, защитник хочет прописать в новом договоре возможность выкупа для европейских клубов за приемлемую сумму — ту, которая устроит и «Спартак», и игрока. Пункт об отступных не будет касаться продажи по России. Красно-белые пока выступают против включения этой функции в контракт. Не исключено, что контракт будет подписан после окончания чемпионата Европы и перед стартом нового сезона Тинькофф РПЛ.

Джикия выступает за «Спартак» с января 2017 года. С того момента он провел за команду 133 матча и стал капитаном. Его трансферная стоимость, согласно Transfermarkt, выросла с 2,5 до 9 миллионов евро. В прошедшем сезоне 27-летний футболист провел 30 матчей за команду во всех турнирах.