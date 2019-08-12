Главный тренер БАТЭ: "По Волкову с ЦСКА не общался"

Главный тренер БАТЭ Алексей Бага прокомментировал информацию о возможном интересе ЦСКА к защитнику Захару Волкову.

– По Волкову не общался, – приводит слова тренера "Прессбол". – У нас был матч в Боснии, потом перелет, да и у них "Сочи". Такая информация всплывает. Нормальная ситуация. Может утка, а может нет. Сам ни с кем из ЦСКА не общался. Увидел эту новость только на днях.

– Волков сейчас готов играть в ЦСКА?

Трудно говорить. Надо знать требования внутри коллектива. В премьер-лиге сумасшедший уровень. То, что он талантливый парень с отличными задатками, – это бесспорно. Говорить о его готовности пока чересчур абстрактное дело. Не могу ответить. А в будущем это игрок любого чемпионата – сто процентов.​

В 2019 году 22-летний защитник провел за БАТЭ 15 матчей.