Полузащитник «Зенита» Вендел в интервью «СЭ» рассказал о том, когда получил предложение от петербургского клуба.

— Когда вы узнали об интересе «Зенита»? После вылета «Спортинга» из Лиги Европы или до?

— Это случилось уже после, — ответил бразилец. — Помню, что закончилась какая-то игра, я собирался домой — и тут позвонил мой агент с новостью о том, что «Зенит» хочет меня пригласить. Сразу дал согласие, не раздумывал — понимал, что требуется шаг вперед. Отыскал контакт Малкома, мы связались — он написал, чтобы приезжал и что буду счастлив в Петербурге. И вот я здесь и очень этому рад. «Зенит» — потрясающий клуб.

— Что слышали о нем до перехода?

— Если не считать Малкома и Дугласа Сантоса, то знал еще Халка. Конечно, все в курсе, что он играл здесь. Но больше никого не смогу вспомнить. А про все клубные достижения нашел информацию в интернете.

— У «Спортинга» главный соперник — «Бенфика». Знаете, кто у «Зенита»?

— Если честно, пока нет. А какой? «Спартак»? Спасибо, буду иметь в виду! (Гоша Чернов)

Полностью интервью Вендела — на сайте «СЭ»