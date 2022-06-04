Конате останется в «Ахмате» на следующий сезон

Дмитрий Селюк, агент нападающего «Ахмата» Мохамеда Конате, в разговоре с «СЭ» рассказал о будущем клиента.

«Конате остается. «Ахмат» на него рассчитывает. Видел статистику, что он входит в десятку лучших трансферов сезона. Мохамед пришел в «Ахмат» бесплатно, забил столько же, сколько Кордоба за 15 миллионов евро. Все у него хорошо, с точки зрения цены-качества все супер, «Ахмат» это устраивает. Талалаев доволен, что у него есть такой футболист. У Мохамеда было несколько предложений, но «Ахмат» не хочет, чтобы он куда-нибудь уходил. Как минимум следующий сезон он будет играть в «Ахмате», а дальше жизнь покажет», — сказал Селюк «СЭ».

24-летний Конате провел в составе «Ахмата» 27 матчей в Тинькофф РПЛ и забил 8 мячей. Ранее в России он играл за «Тамбов» и «Химки». Контракт Конате с грозненским клубом действует до июня 2024 года.