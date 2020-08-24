Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц прокомментировал заявление председателя совета директоров «Уфы» Ростислава Мурзагулова после матча 4-го тура Тинькофф РПЛ против «Ростова» (0:1).

Глава башкирского клуба в интервью «СЭ» сказал следующее: «То, как работал Вилков — отвратительно. Это в разы хуже, чем Казарцев на матче «Спартак» — «Сочи». Требуем, чтобы Вилкова проверили на полиграфе на предмет коррупции и воровства. Его судейство было предвзятым. Сегодня собираемся футбольным клубом и будем обсуждать возможность снятия с чемпионата, если будет хотя бы еще одна такая игра»

— Слова главы «Уфы» — это однозначно перебор. Никакого полиграфа Вилков точно проходить не будет! — подчеркнул Хачатурянц. — Не вижу для этого никаких оснований. Считаю, такие заявления делаются на эмоциях. При этом они безответственны! Ведь клуб — это и болельщики, и люди, которые переживают за команду. И говорить про снятие... Безответственно.

— Должен ли комитет по этике рассмотреть тогда слова Мурзагулова?

— Я собираюсь в ближайшее время встретиться (либо по видеосвязи поговорить) с акционерами всех клубов РПЛ и провести разъяснительную работу по поводу деятельности судейского комитета, тех изменений, которые сейчас происходят. Заявления главы «Уфы» просто недопустимы! Никакими эмоциями такие слова оправдать нельзя. Я вообще считаю, что в последних турах судьи работают безупречно. (Виталий Айрапетов)